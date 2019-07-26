اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الجمعة، القبض على ستة اشخاص يتاجرون ويتعاطون المخدرات في الانبار.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفارز قسم المخدرات تمكنت من القاء القبض على ستة اشخاص في قضاء الرطبه ومدينة الرمادي ومدينة الفلوجة من المتاجرين والمتعاطين للحبوب والسموم المخدرة".



وأوضحت أن المدعو (ع. م. خ.) تم ضبط بحوزته ٥٠٠٠ حبة مخدر، و (م. س. ش.) تم ضبط بحوزته ٥٣٠٠ حبة مخدر، والمدعو (ك. ش. ح.) تم ضبط بحوزته ٤٠٠ حبة مخدر ، والمدعو (ص. م. ع. ) تم ضبط بحوزته ٣٨٦ حبة مخدر، والمدعو (س. ع. ح. ) تم ضبط بحوزته ١٨٠ حبة مخدر، والمدعو (ح. ا. خ.) تم ضبط بحوزته ١٥٠ حبة مخدر.

واشار المكتب الاعلامي لقيادة شرطة محافظة الانبار، الى اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهم واحالتهم الى القضاء وفق الماده 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقليه .

