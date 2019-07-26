طفلٌ يحظى برحلة مخيفة على حزام الأمتعة في المطار (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة في أحد المطارات الأميركية، رحلة مخيفة حظي بها طفل في الثانية من عمره، عندما تسلل إلى الحزام الذي تُنقل عليه حقائب المسافرين، ليتم سحبه معها دون أن يتمكن أحد من الإمساك به.
وأظهرت مقاطع الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة في المطار، لورنزو وهو يصعد على الحزام ويتم سحبه مع الحقائب، قبل أن ينتبه العاملون في المكان إلى الواقعة ويحاولون إخراجه.
وفي مقاطع فيديو أخرى، ظهر لورنزو وهو يحاول العودة إلى قاعة المطار دون جدوى، إذ تعرض لضربات متتالية من حقائب الركاب الكبيرة.
ومع وصول الطفل إلى منطقة خاصة بإدارة أمن النقل التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، انتبه العاملون لوجوده وهرعوا لإنقاذه وإعادته إلى والدته.
وأدت الرحلة المخيفة، التي استغرقت نحو 5 دقائق، إلى إصابة لونزو بكسر في يده اليمنى، حسب ما ذكر موقع "سي بي إس".
من جانبها، تمنت خطوط "سبيريت" الجوية للطفل الشفاء العاجل، وقالت في بيان، إنها تعمل مع إدارة أمن النقل ومسؤولي المطار لضمان اتباع البروتوكول المناسب، كجزء من التحقيق في الحادث.
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