سرقة منزل بعملية سطو مسلح شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على سرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي يقدر بخمسة ملايين دينار من منزل ضمن منطقة مدينة الصدر ولاذوا بالفرار".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.