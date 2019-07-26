وفد أمريكي باليمن وإصابة أسينسيو.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز "دعوة أمريكا لكوريا الشمالية للامتناع عن مزيد من الاستفزازات"، و"مستشار بالجيش الليبي: تركيا وقطر تدعمان الإرهاب ببلادنا"، و"رئيس الأركان السوداني المعزول يعترف بمحاولة الانقلاب الفاشلة"، و"فلسطين تقرر وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل"، ورئيس تونس المؤقت: ملتزمون بحماية البلاد وتأمين مسار الانتخابات".

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون "وفد أمريكي رفيع يزور اليمن للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي" و"طوارئ بعدن اليمنية تحسبا لـ"حالة مدارية وعواصف".

أما في الاقتصاد فتطالعون "بعد خفض حاد للفائدة.. تصنيف تركيا السيادي في خطر"، و"هبوط عنيف للأسهم الأوروبية عقب تأجيل خفض الفائدة".

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وإلى الملاعب، تطالعون "إصابة أسينسيو تخمد نيران الخلافات في قلب رونالدو".

وفي التكنولوجيا تتابعون "تحذير.. فيديو خبيث يخترق هواتف أندرويد".

وفي الفن "HBO تحسم مطالب إعادة تصوير الموسم الثامن من صراع العروش".

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 26 يوليو/تموز 2019.

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