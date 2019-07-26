إيران تفرج عن 9 هنود من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

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وكالاتالجمعة 2019/7/26 12:36 م بتوقيت أبوظبي
سفن تعبر بمضيق هرمز - صورة أرشيفية
أكدت الحكومة الهندية أن إيران أفرجت عن 9 من البحارة الهنود المحتجزين، من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو".
وكان السفير الإيراني لدى بريطانيا أكد، صباح الجمعة، أن بلاده منحت نيودلهي حق الزيارة القنصلية للقاء 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لدى طهران.
وأضاف السفير حميد بعيدي نجاد، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، "السفارة الهندية في طهران مُنحت حق الزيارة القنصلية للقاء 18 هنديا من أفراد طاقم السفينة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو".
وتابع "هناك إجراءات مماثلة بخصوص 5 آخرين من أفراد الطاقم من جنسيات أخرى"، وقالت السفارة الهندية إنها وجدت أفراد الطاقم في حالة هدوء شديد ولا يشعرون بالذعر.
وتشهد حركة الملاحة الدولية بمضيق هرمز، أهم ممر مائي في العالم، اضطرابا بعد اختطاف الحرس الثوري الإيراني مساء الجمعة ناقلتي نفط بريطانيتين، إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما المضيق، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.
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