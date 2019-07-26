قرقاش: الصين وإندونيسيا تعتبران الإمارات الشريك المثالي بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الناجحة إلى الصين وإندونيسيا تعزز توجه البلاد نحو بناء شراكات استراتيجية متطورة مع شرق آسيا.
وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الزيارة الناجحة للشيخ محمد بن زايد إلى الصين وإندونيسيا تعزز توجه الإمارات نحو بناء شراكات استراتيجية متطورة مع شرق آسيا، وبالمقابل ترى هذه الدول الإمارات بنموذجها السياسي والتنموي شريكا مثاليا في المنطقة.. علاقات تحرص الإمارات على تعميقها".
كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد قام بجولة، الأسبوع الماضي، شملت الصين وإندونيسيا، تناولت القضايا المشتركة والشراكات الاستراتيجية، كما شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في بكين وجاكرتا، بهدف تعميق وتطوير علاقات التعاون مع دول شرق آسيا.
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