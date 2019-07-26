ماكرون يدعو جونسون لزيارة فرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون إلى زيارة باريس "في الأسابيع القليلة المقبلة".

وقال "الإليزيه": "إن ماكرون هنأ جونسون على تعيينه خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي مع رئيس وزراء بريطانيا"، معبرا عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا الثنائية الأوروبية والدولية.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وجونسون اتفقا على البحث في مسألة "بريكست" خلال الأسابيع المقبلة "في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي".

ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني الجديد فرنسا بعد شهر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد من 24 إلى 26 أغسطس/آب في بياريتز.

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وفي وقت سابق من الخميس، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مجددا لجونسون أن اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع بريطانيا هو النص الوحيد الممكن للاتحاد الأوروبي الذي اعتبره جونسون "غير مقبول".

من ناحية أخرى، قالت الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، الجمعة، إن بلادها مستعدة للعمل مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لكن باريس وعواصم أوروبية أخرى لن تعيد التفاوض بشأن شروط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية أميلي دي مونشالان- في تصريحات للتلفزيون الفرنسي- أن الرئيس ماكرون سيجري محادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد مع جونسون في باريس خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت أنه من غير الوارد إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، لكن الجانبين لا يزال لديهما الكثير لمناقشته.

وذكرت دي مونشالان: "ما لا يزال يتعين التفاوض عليه هو العلاقة المستقبلية.. علينا خلق علاقة عمل وعدم الدخول في ألاعيب واستفزازات".

ولدى دخوله مقر إقامته الرسمي في داوننج ستريت يوم الأربعاء تعهد جونسون بالتفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، وهدد بأنه إذا رفض التكتل ذلك فستخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر/تشرين الأول بدون اتفاق.