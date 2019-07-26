أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلاً عن الحكومة الهندية، أن السلطات الإيرانية أعلنت إطلاق سراح 9 هنود من طاقم ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً...

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إيران تفرج عن 9 هنود من طاقم ناقلة البريطانية المحتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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