قرقاش يشيد بنتائج زيارة محمد بن زايد الناجحة إلى الصين وإندونيسيا

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، بنتائج زيارة ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين وإندونيسيا .
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "الزيارة الناجحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الى الصين وإندونيسيا تعزز توجه الامارات نحو بناء شراكات استراتيجية متطورة مع شرق آسيا" .
وأضاف "وبالمقابل ترى هذه الدول الامارات بنموذجها السياسي والتنموي كالشريك المثالي في المنطقة" .. مؤكداً أنها علاقات تحرص الامارات على تعميقها.
وقام ولي عهد أبوظبي خلال الأيام الماضية جولة في شرق أسيا شملت الصين وإندونيسيا .
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