شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يحبط عملية عسكرية للحوثيين في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف، الجمعة، محاولة لميليشيات الحوثي استعادة مواقع خسرتها الأيام الماضية في مديرية برط العنان. وأكد رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية العميد هادي حمران الجعيدي، بأن وحدات المحور الشمالي للجيش الوطني بالمحافظة تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي خلال المواجهات التي استمرت لساعات. وأشار الجعيدي إلى أن عشرات العناصر من الميليشيات لقوا مصرعهم وجرح العشرات فيما لاذ البقية بالفرار. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن دفع ميليشيات الحوثي بعشرات العناصر والعتاد عقب الخسائر الكبيرة التي منيت بها، خلال الأسبوع الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحبط عملية عسكرية للحوثيين في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.