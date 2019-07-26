دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الزعيم الكوري الشمالي: التجربة الصاروخية الجديدة تحذير لكوريا الجنوبية

سول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية يوم الجمعة إن الزعيم كيم جونج أون أشرف على إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة في تحذير إلى كوريا الجنوبية للكف عن استيراد الأسلحة ذات التكنولوجيا المتطورة وعن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى يوم الخميس في أول تجربة صاروخية منذ أن اتفق كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف محادثات نزع السلاح النووي الشهر الماضي.

ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء الكورية الشمالية ترامب أو الولايات المتحدة لكنه قال إن كيم انتقد السلطات الكورية الجنوبية بسبب المضي قدما في التدريبات المشتركة التي عادة ما تجرى مع قوات أمريكية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "ليس أمامنا سوى تطوير أنظمة أسلحة فائقة القوة دون توقف للتخلص من التهديدات المحتملة والمباشرة لأمن بلادنا والموجودة في الجنوب".

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واتهم الكوريين الجنوبيين‭‭‭ ‬‬‬ "بالرياء" لقولهم إنهم يدعمون السلام لكنهم يقومون في الوقت نفسه باستيراد أسلحة جديدة ويجرون مناورات عسكرية.

وقال كيم إن على رئيس كوريا الجنوبية التخلي عن هذه "الأفعال الانتحارية" كما "عليه ألا يرتكب خطأ تجاهل التحذير".

وأضاف كيم أنه "راض" عن الاستجابة السريعة والمسار منخفض الارتفاع للسلاح قائلا إن هذا يجعل من الصعب اعتراضه.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية‭ ‬-‭ ‬تحرير محمد نبيل)