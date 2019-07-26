شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على عبد العال يشيد لرئيسة مجلس تنمية رواندا بالتعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام الزيارة الرسمية، التى يقوم بها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى روندا، التقى رئيسة مجلس تنمية رواندا، حيث استمع إلى عرض مرئي موجز لتجربة رواندا فى تحقيق التنمية، وكيف أنها أرست حالة من التقدم الاقتصادى، وأصبحت ثانى اقتصاد على مستوى القارة الأفريقية.

كما استمع رئيس البرلمان أيضاً إلى شرح موجز عن اختصاصات مجلس تنمية رواندا وآلية عمله، والنجاحات التى حققها، لاسيما فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى رواندا، وجعل الأخيرة واحدة من أكبر مراكز الخدمات في أفريقيا.

وأشارت رئيسة مجلس تنمية رواندا، إلى أن بلادها اعتمدت على عدد من الأدوات في تحقيق النجاحات التى وصلت إليها، وأهمها إعطاء دور ريادى للقطاع الخاص، وتسهيل الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، في إطار بنية تشريعية وتحتية تدعم ذلك.

من جانبه، أكد الدكتور علي عبدالعال أن رواندا تقدم نموذجا ملهما للدولة الأفريقية بعد أن نجحت في تحقيق مجموعة من أسرع معدلات ومؤشرات التنمية فى القارة الأفريقية، وزيادة فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مصادر الدخل القومي، كما أشاد بالطفرة التى حققتها رواندا فى مجال الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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كما أكد "عبد العال"، خلال حديثه مع رئيسة مجلس أن هناك مجالات حيوية للتعاون مع مصر يمكن أن يكون للمجلس الذي ترأسه دوراً حيوياً فيها، ويأتى فى مقدمتها الاستثمار والتعاون فى مجال الصحة، ودعم تسيير رحلات مباشرة بصورة أكبر بين مصر ورواندا، مؤكداً على أن البيئة الصحية وتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع، ستؤدى بالضرورة إلى ارتفاع الاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأضاف أن تحقيق طفرات متقدمة فى التعاون بين مصر ورواندا في هذه المجالات، سيضيف الكثير إلى الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية فى البلدين، من أجل تعزيز العلاقات القائمة بين مصر ورواندا.

ومن جانبها، أشارت رئيسة مجلس تنمية رواندا، إلى أن تطوير التعاون مع مصر يعد أمر حيوي بالنسبة لبلادها، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، وإنما على مستوى القارة الأفريقية، كما أكدت أن المجلس سيدرس إمكانيات تطوير التعاون مع مصر فى المجالات التى ذكرها الدكتور علي عبدالعال.



