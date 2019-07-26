شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": متابعة توصيات اللجنة بدور الانعقاد الأخير وإقرار قانون الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستحرص خلال دور الانعقاد الأخير على متابعة تنفيذ التوصيات التى خرجت من اللجنة خلال أدوار الانعقاد السابقة، وذلك فى شتى الموضوعات المتعلقة بالزراعة والمحاصيل الزراعة.



وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن اللجنة ناقشت الكثير من طلبات الإحاطة على مدار أدوار الانعقاد السابقة فى حضور التنفيذيين هناك توصيات خرجت بشأن بعض الملفات، ومنها على سبيل المثال تسعير المحاصيل الزراعية والإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، ومشكلة تقنين وضع اليد، والمقننات المائية، والدورة الزراعية، وتطوير منظومة الرى، وغيرها من الموضوعات وسيتم متابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع خلال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب.



وأشار رئيس اللجنة، أن هناك بعض الموضوعات العالقة والتى ستحسمها اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، ومنها تفعيل الزارعات التعاقدية، وتوفير الأسمدة، ووضع آلية للتصدى لظاهرة بيع المبيدات الزراعية المغشوشة، إلى جانب بعض التشريعات التى تصب فى إطار الاهتمام بملف الزراعة وفى مقدمتها إقرار قانون الرى الجديد.