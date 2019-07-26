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شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: تصاعد موقف لندن تجاه إيران بعد تولى "جونسون" رئاسة وزراء بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن لندن تنفي إرسال وسطاء إلى طهران عقب تصريحات لمساعد خامنئي بأن بريطانيا أرسلت وسيطا لطهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية، موضحا أن التصريحات الإيرانية التي سعت بريطانيا إلى تكذيبها هي محاولة فاشلة من نظام الملالى لخلق إنتصار سياسي وهمي في ظل الضغط السياسي الذي يواجهه.
وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": تتابع إيران بقلق التطورات في بريطانيا والتي تقود إلى موقف بريطاني أكثر تشدداً تجاه إيران، بعد أن أصبح بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا والذي يطلق عليه البعض ترامب بريطانيا" بخاصة، وأنه سبق وأكد استعداده لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وتابع خالد الزعتر: متغيرات متسارعة ومتصاعدة لموقف بريطانيا تجاه إيران ، من دعوات للتهدئة والقلق من التصعيد بين إيران وأمريكا ، للدعوة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة لحماية الملاحة البحرية تجاه الإستفزازات الإيرانية ، اليوم بوريس جونسون الذي أكد استعداده لإعادة العقوبات على إيران يصل لرئاسة حكومة بريطانيا.
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