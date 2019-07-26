شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": اللجنة أوصت بتسديد العجز فى العمالة للمنظومة الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة شكلت لجنة فرعية برئاسته لمتابعة توصيات البرلمان للحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة لـ2019- 2020، فيما يخص العمل على زيادة الإيرادات.



ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة فور بدئها العمل فى دور الانعقاد الخامس، سيكون لها سلسلة من الجلسات مع المصالح الإيرادية، والتى تضم منها "الجمارك والضرائب العقارية والعامة والقيمة المضافة"، للتعرف على كيفية تعظيم عائد الاستفادة منهم والعمل على زيادة الإيرادات.

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وأشار وكيل لجنة الخطه والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف من المتابعة ليس الوصول لرقم بل لنسبة تتماشى مع المعدلات العالمية للناتج القومى للدولة، مؤكدًا أن سلسلة اللقاءات ستشمل التعرف على المشاكل الإدارية التى تواجه هذه المصالح وما يحتاجونه من تشريعات لتذليل أى تعثرات.



وأوضح أن اللجنة أوصت بتسديد العجز فى العمالة للمنظومة الضريبية، ومتابعة الميكنة للضرائب العقارية.