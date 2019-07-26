شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد هلالى يطالب بمنع تداول الأطعمة فى الأكياس البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد هلالى، إن استخدام الأكياس البلاستيك تمثل خطورة على حياة المواطنين، في نقل وتداول الأطعمة وما تسببه من أضرار صحية خطيرة على المواطنين، وضرورة طرح بديل للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التى تؤثر على الصحة العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تداول الأكياس البلاستيك أو حرقها يمثلان خطرا كبيرا، وذلك لوجود غازات سامة تؤثر بالسلب على الغلاف الجوى، وهذا يعود إلى أن تصنيعها يدخل فيه مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية وحرقها يمثل خطرا كبيرا.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك حلول للقضاء على هذه الظاهرة التى بدأت العديد من الدول تجنبها، وذلك من خلال استخدام أكياس قابلة للتحلل على سبيل المثال، تكون صديقة للبيئة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك توعية إعلامية بخطورة هذا الأمر على المواطنين وعلى المجتمع بشكل عام.