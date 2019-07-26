شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان": إقرار قانون نقابة الفلاحين فى دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون إنشاء نقابة للفلاحين من المتوقع إقراراه خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، خاصة أنه من التشريعات الهامة التى تترجم اهتمام الدولة بالمزارع وملف الزراعة بشكل عام.



وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون الجديد يهدف لتحويل الفلاح من مستهلك لمنتج وخاصة صغار الزراع، والاهتمام بصحة المزارعين، وذلك من خلال إنشاء مستشفى لهم تكون معنية بتقدم الخدمات الطبية لكل فئات المجتمع وغير مقتصر على المزارعين فقط، إلى جانب أن يكون الفلاح صاحب القرار فى الموضوعات المتعلقة بالزراعة.



ولفت عضو اللجنة، أن الدولة تعطى ملف الزراعة اهتمام خاص خلال السنوات القليلة الماضية، حيث هناك بعد التشريعات التى خرجت للنور تحقق الهدف المنشود، إلى جانب بعض الموضوعات التى تؤكد حرص الدولة على الاهتمام بملف الزراعة، ويعد القانون من التشريعات الحيوية للاهتمام بقضايا الفلاح وملف الزارعة المصرية.