فيديو يكشف جرائم أردوغان.. سطو مسلح على شركة شحن ليبية فى أسطنبول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت عدد من الصفحات والمواقع التركية المعارضة، فيديو يكشف فيه انتهاكات أردوغان فى تركيا ضد أبناء الدول العربية الأخرى، وذلك كنوع من التهديد المستمر لهم، مما كشف الوجه الحقيقى للرئيس التركى ونظامه الذى يهيمن على تركيا.
الفيديو يرصد عملية سطو مسلح من قبل 5 أشخاص تابعين للنظام التركى، علي شركة شحن ليبية في الفاتح في أسطنبول، وتمكنوا من سرقة 300 ألف دولار، ولاذوا بالفرار، كنوع من الجرائم التى تشهدها تركيا وعدم الأمان والاستقرار.
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