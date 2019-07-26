شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بالتوزيع المناسب للخطة الاستثمارية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الميزانية المخصصة للخطة الاستثمارية بكافة المحافظات للعام المالى 2019/2020، تقدر بـ15 مليار جنيه، من جملة موازنة التنمية المحلية والمحافظات والهيئات الخدمية التابعة لها، ولابد من توزيعها بشكل عادل بين جميع المحافظات.

وأضاف "النويشى"، فى تصريح له، أن وزارة التنمية المحلية أبلغت اللجنة بتفاصيل موازنتها وخطتها للعام المالى الجديد 2019/2020، والمشروعات التى سيتم تنفيذها، وذلك أثناء المناقشات التى دارت حول الموازنة، مطالبًا بتوزيع ميزانية الخطة الاستثمارية على المحافظات ومراعاة التوازن والعدل فى التوزيع.

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وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى ضرورة التركيز على المشروعات الاستثمارية المنتجة وذات العمالة الكثيفة، لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وأن تشمل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وطالب بإنشاء مناطق صناعية فى المحافظات الفقيرة لدعمها والنهوض بوضعها الاقتصادى وتحقيق تنمية حقيقية فيها.