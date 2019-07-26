شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد الدين يفضح تناقضات محمد ناصر فى برنامج «كلام فالصو».. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فيديو جديد لموقع فالصو عرض برنامج كلام فالصو الذى يقدمه الصحفى محمود سعد الدين، رئيس تحرير فالصو، تناقضات المذيع الإخوانى الهارب محمد نصر المشهور ببذاءاته على الشاشة الإخوانية.

لطالما تغنى المذيع المرتمى فى أحضان الإخوان وقنواتها، قبل 30 يونيو، بمواقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لكن الأمر اختلف بعد التخلص من حكم الإخوان بثورة شعبية، تحول ناصر من النقيض للنقيض، أصبح الآن يهاجم عبد الناصر طمعًا فى مزيد من دولارات الجماعة.

الفيديو بين أيدينا يفضح موقف ناصر من مواقف جمال عبد الناصر، كل ما عليك هو المشاهدة لترى التلون فى أروع صوره، التاريخ لن يرحم هؤلاء المتاجرين بالمواقف السياسية طمعا فى حفنة من أموال الجماعة الإرهابية، على حساب الأوطان.

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ما بين عامى 2008 و2019، انفضح ناصر بموقفه من الزعيم الراحل، فما بالك بجميع المواقف السياسية تجاه مصر وشعبها وقيادتها، هذه حال ناصر ومن على شاكلته.