شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الأخيرة.. نائب: المواطن بطل الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مدحت الشريف، تعليقا على موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الأخيرة، إن الخبر فى مضمونه لا ينحصر فى قيمة الـ12 مليارًا، ولكن يؤكد أن مصر استطاعت أن تجتاز برنامج إصلاح اقتصادى صعب للغاية، فى وقت لا يمكن تأجيله، متابعاً: "البطل الوحيد فى تحمل هذا البرنامج هو الشعب الذى تجرع دواء مر، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا".

وأضاف "الشريف"، أن الحكومة ناقشت صندوق النقد الدولى أثناء كل التحديات العالية، منها التضخم العالى والأحداث الداخلية مثل أحداث ارهاب التى كانت تجعل هناك صعوبة شديدة فى النقاش، وكان هناك أيضاً أزمات دولية، مثل هروب عشرات رؤوس الأموال من الدولة، وتروح تجني أرباح دول كانت تنهار عملتها زي الأرجنتين.

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وأكد النائب، أن الدولة استطاعت بكامل تكوينها أن تجتاز خطوة صعبة للغاية، متابعاً، : "الإصلاح المالى والإصلاح النقدى حققنا فيه نجاحات غير مسبوقة، المحور الثالث محور الهيكلة الاقتصادية المصرية وهو أمر مهم ولابد أن نعمل عليه خلال الفترة المقبلة، منها دمج عدد من الوزارات لتحقيق إصلاح إدارى شامل".

وقد وافق صندوق النقد الدولى، فى اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق على صرف 2 مليار دولار الشريحة الأخيرة من قرض مصر، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادى لمصر بنجاح كبير.