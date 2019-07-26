شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: الجميع تأذى من قناة الجزيرة وعداء العرب لها ليس فى صالح قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، قناة الجزيرة القطرية، ورجال الأعمال المقربين من قطر، والمتورطين فى تفجيرات مقديشو.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن خليفة المهندي – رجل الأعمال القطرى القمرب من تميم - اعترف في إتصال هاتفي أن متطرفين قاموا بتفجيرات بمقديشو لتعزيز مصالح قطر!، فنفى تنظيم الحمدين الإرهابى أن يكون للمهندي أي صفة حكومية وستحاسبة! فالعجيب أن المهندي كان ضمن وفد رسمي مع تميم حينما زار أندونيسيا قبل شهر!، فلم يبق جحر ضب إلا ودخله إرهاب عصابة الدوحة!.

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وتابع ابن عمي تميم بن حمد: حتى الكويت التي لم تقاطع صرحت أكثر من مره وعلى لسان أميرها بأنهم تأذوا من قناة الجزيرة، فمعارضة الجميع لقناة الجزيرة هو ردة فعل للأفعال التي انتهجتها منذ تأسيسها في منتصف التسعينيات الميلادية، هذا العداء ليس من صالح قطر أو المواطنين القطريين الذين سيكونوا (ٱخر الضحايا).