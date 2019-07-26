شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عمل حصر شامل لكافة المشروعات القومية المتوقفة على مستوى الجمهورية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والشركات القائمة على التنفيذ، ونسبة الـعمال التى تم الانتهاء منها.



وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك مشروعات متوقفة منذ ما يقرب من 10 سنوات خاصة فى القرى والنجوع، مما انعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن هناك بعض المشروعات وصلت نسبة الأعمال فيها لأكثر من 75% وتوقفت فجأة وبدون مقدمات على الرغم أن بعض المشروعات تم تخصيص الاعتمادات المالية لها وعلى الرغم من ذلك توقفت الأعمال بها.

وأشار محمود، إلى أن حل أزمة المشروعات المتوقفة يبدأ من حصرها ووضع خطة للانتهاء منها وفقا لجدول زمنى على أن يراعى الاعتمادات المالية المتاحة، والمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، مقترحًا بعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال فى المشروعات القومية مرة أخرى على أن يتم إلزامها بإنهاء المشروعات المسندة إليها.