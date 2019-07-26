شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتغير موقف لندن من الإخوان بعد تولى جونسون رئاسة الوزراء؟.. حقوقية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن فوز بوريس جونسون برئاسة وزراء بريطانيا هو دليل أخر على صعود الشعبوية وتراجع التطور الديمقراطى والانفتاح الليبرالى على مستوى العالم، وهنا يكمن التهديد الحقيقى لأن غياب الليبرالية سيكون بداية لارتفاع النزعة القومية لدى دول أوروبا بما يهدد تكرار مشهد مشابه لما قبل الحروب العالمية.

وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة: سنرى الكثير من الصراعات الدبلوماسية بين الدول الأوروبية وبعضها البعض وبين الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، أما بالنسبة لجماعة الإخوان فلا أعتقد أن سياسة بوريس تجاه الإخوان داخل بريطانيا أو خارجها ستختلف كثيراً عن السياسة التى انتهجتها ماى.



وتابعت داليا زيادة: حزب المحافظين البريطانى من الأحزاب التى لديها تعاون كبير مع الإخوان فى كثير من الأنشطة السياسية التى تخدم مصالح الحزب مثل حشد المصوتين المسلمين داخل بريطانيا، وأيضاً نظراً لاستخدام الأجهزة الأمنية البريطانية لجماعة الإخوان كأداة ضغط لإدارة مصالح بريطانيا لدى دول أخرى، خصوصاً فى منطقة الشرق الأوسط، ومع بعض دول الخليج العربى تحديداً.