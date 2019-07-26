شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو مباشر قطر : قبائل مملكة البحرين تنتفض ضد مخططات تنظيم الحمدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع مباشر قطر أن هناك محاولات يقودها نظام الحمدين لتشويه المنامة ، فيم أعلنت القبائل البحرينية وقوفها في وجه المخططات المشبوهة،وأصدرت عائلات الذواودة والنعيم والرميحي بيانات استنكروا فيها استهداف تنظيم الحمدين لأمن المملكة .

وأمام المجتمع الدولي ، أكدت القبائل ولائها التام وتأييدها الكامل للملك ، معلنين رفضهم واستنكارهم لما بثته الأبواق الإعلامية الخبيثة لنظام الحمدين من أباطيل عبر برنامج "ما خفي أعظم" ،

وأكدت قبيلة الرميحي، أن المحاولات البائسة لنظام الحمدين لن تزيد البحرينيين إلا عزماً وإصراراً على المضي قدماً بمسيرة الخير والنماء ، وجددت القبيلة ولاءها المطلق للملك حمد بن عيسى آل خليفة . قبيلة الرميحي أكدت أيضا أن "ما بثه الإعلام القطري من افتراءات وأكاذيب يعكس إفلاس "الحمدين" وانسلاخهما عن المحيط الخليجي والعربي تنفيذاً لأجندات لا تريد خيراً لدول المنطقة".

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كما أعلنت قبيلة النعيم، عن ولائها التام وتأييدها الكامل للملك حمد بن عيسى آل خليفة ، مؤكدة على أنها لا تحيد ولا تتغير عن ما سار عليه الآباء والأجداد من هذا الولاء المشهود والمواقف المشرفة.

عائلة الذواودة في مملكة البحرين، أكدت بدورها أيضا استنكارها الشديد لاستهداف نظام الحمدين لأمن المملكة ، وقالت إن استمرار الإعلام القطري في الإساءة إلى البحرين قد وضع نظام الحمدين إلى جانب معسكر الشر وتبنى أجندته وضمن وكلائه في دعم الإرهاب والتضليل . عائلة الذواودة أكدت أيضا ثقتها بأن المحور الذي يسير فيه نظام الحمدين، لا يمثل رأي و موقف الشعب القطري الشقيق بكل قبائله وأسره الكريمة ،وجدد كافة أفراد أسرة الذواودة الولاء للملك حمد بن عيسى آل خليفة.