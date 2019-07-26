شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد "دينية البرلمان".. ناقشت 40 طلب إحاطة و4 مشروعات قوانين واتفاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بيانًا عن حصاد أعمال ونشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة 98 اجتماعًا استغرقت نحو 129 ساعة.



وبالنسبة لمشروعات القوانين المعروضة أمام اللجنة، فإن اللجنة ناقشت مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، ووافقت عليه وتم إعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وناقشت مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة و60 نائبًا، بشأن تنظيم الفتوى العامة، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، بينما رفضت اللجنة مشروعين من النائبين أسامة أبو المجد بشأن تعديل بعض احكام قانون هيئة الأوقاف، ومصطفى الكمار بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، وأعدت تقريريها بشان المشروعين.

وبالنسبة للزيارات الميدانية، قامت اللجنة بزيارة ميدانية لمحافظتى الأقصر وقنا فى الفترة من 15 حتى 18 فبراير 2019، زارت خلالها بعض المساجد فى الأقصر للوقوف على حالتها، وبحثت مشكلة إسكان الأوقاف فى قنا وقيام الهيئة برفع سعر بعض الوحدات السكنية فى برج النورس والفردوس.

وناقشت اللجنة عدد من الموضوعات خلال دور الانعقاد الرابع، منها خطة وزارتى الأوقاف والآثار بشأن المساجد الآثرية، وبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة الملتقى الخامس للسياحة الدينية تحت شعار "هنا نصلى معا" فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019.

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وناقشت لجنة الشئون الدينية خلال دور الانعقاد الرابع 40 طلب إحاطة، منها 14 تم حل المشكلات الخاصة بها داخل اللجنة، و26 طلب إحاطة أخرى تم إعداد مذكرة بشأنها للعرض على رئيس المجلس.

وتضمن نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، عن وزارة الأوقاف وقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.

وناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019، بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 38/4 - أت المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والقرار رقم 44/2 - أت المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، ووافقت على الاتفاقية وعرضت على المجلس وأقرها.