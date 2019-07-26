الخطوط الجوية البريطانية: استئناف الرحلات إلى القاهرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، إن ستستأنف رحلاتها اليوم الجمعة إلى القاهرة بعد تعليقها 7 أيام. وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة "رويترز"، "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يسعدنا أن نعلن استئناف خدمتنا إلى ومن القاهرة اعتبارا من الجمعة 26 يوليو". كانت الشركة علقت الرحلات إلى القاهرة يوم السبت لمدة 7 أيام. وقالت وزارة الطيران المدني الأحد الماضي، إن بريتش ايروايز اتخذت الخطوة دون التشاور مع السلطات المصرية.​

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