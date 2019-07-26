البترول توقع مذكرة تفاهم تعاون ثنائي مع وزارة الطاقة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصطفى عيد:

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، مع ريك بيرى وزير الطاقة الأمريكي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن التعاون يأتي من خلال دعم وتعزيز التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء مع وزارة الطاقة الأمريكية في المجالات المختلفة للطاقة وتوثيق العلاقات المشتركة ودعم التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتشمل مذكرة التفاهم عددا من مجالات التعاون من أهمها تسهيل عملية تبادل المعلومات الفنية والمهارات والمشورة والتجارب ونقل التكنولوجيا والتعاون في مجالات صناعة البترول والغاز من مصادره التقليدية وغير التقليدية خاصة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق.

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كما تشمل المذكرة دعم التعاون في مجال تكنولوجيا الفحم النظيف والوقود الحيوي، ومجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المنشآت الصديقة للبيئة والشبكات الذكية.

وتتضمن الاتفاقية تشجيع مشاركة الخبراء الفنيين بالأقسام البحثية التابعة للوزارات المشاركة من الجانبين في تحقيق المنفعة المتبادلة وتداول الأبحاث والمعلومات الفنية في مجال الطاقة وإقامة ورش عمل واجتماعات وبعثات دراسية وفرص تدريب وفرص العمل في كلا البلدين.

وقالت الوزارة، إن الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ممتدة منذ عقود وأن الجهود مستمرة من الجانبين لدفع وتوسيع الروابط التجارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضمان الاستقرار فى المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيارة الوزير الأمريكي ريك بيرى لمصر لأول مرة ومشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز دول شرق المتوسط يعد دليلاً على أن البلدين يشهدان حقبة من العلاقات القوية المشتركة خاصة في مجال الطاقة.