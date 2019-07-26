النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارت بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تشهد شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم حركة مرور السيارات.

وانتظمت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، وأيضًا القادم بمطلع أكتوبر من العروبة، ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة ومنزل محور النصر.

وانسابت الحركة المرورية في طريق جسر السويس، كما انطبق نفس الحال على محور سعد الدين الشاذلي، وظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري المتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وكذلك الأمر في الاتجاه العكسي، وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات.

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وشهد كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، انتظام في حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، كما شهد ميدان مصطفى محمود، انسياب في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو في ظل تواجد أمني.

وتظهر بعض الكثافات المتقطعة بالطريق الدائري، مثل نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة ونزلة طريق مصر - الإسكندرية الزراعي.

ويشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعي الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.