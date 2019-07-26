محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم وداليا شبل:
يغلق موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات 2019، مساء اليوم الجمعة، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى التي انطلقت الأحد الماضي.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء الجمعة حرصاً على منح الطلاب فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.
وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، الأحد الماضي، بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.
اقرأ أيضًا..
كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر "الفرصة الأخيرة".. انتهاء المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.