"الفرصة الأخيرة".. انتهاء المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات 2019، مساء اليوم الجمعة، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى التي انطلقت الأحد الماضي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء الجمعة حرصاً على منح الطلاب فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، الأحد الماضي، بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.

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وأوضحت الوزارة أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

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بالرابط.. موقع التنسيق يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى