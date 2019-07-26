بومبيو: سأذهب إلى إيران إن لزم الأمر

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وردا على سؤال عما إذا كان مستعداً للذهاب إلى طهران، قال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، “بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك. سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد قال الاثنين إنه بات يشعر بصعوبة أكبر في التفكير بالتفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.

وصرح ترمب للصحفيين بعيد ساعات من إعلان طهران اعتقال 17 شخصاً قالت إنّهم جزء من خليّة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) “أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

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من جهته رفض بومبيو إعلان إيران القبض على 17 جاسوساً، مضيفاً بأن “النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب، وسأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها”.

المصدر سكاي نيوز عربية