كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران تسمح للسفارة الهندية بزيارة طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن السفير الإيراني لدى لندن، أعلن منح بلاده السفارة الهندية حق زيارة 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة.

وكانت القوات البحرية الإيرانية قد احتجزت ناقلة نفط بريطانية ارتكتب خطأ أمنيا في مضيق هرمز، وصدمت سفينة صيد.

وأوضحت إيران، أنه تم سحب الناقلة إلى ميناء بندر عباس الإيراني، بسبب الخطأ الأمني، ونفت أن يكون ذلك ردا على احتجاز القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية عن مضيق جبل طارق كانت تحمل نفطا إيرانيا إلى سوريا.

وأعلنت بريطانيا أن سفينة حربية من القوات البحرية الملكية سترافق السفن البريطانية التي تعبر مضيق هرمز.