كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات: توزيع دفعة جديدة من مستلزمات الصيد على 200 شخصاً بالساحل الغربي لليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت دولة الإمارات دعمها المباشر للصيادين في الساحل الغربي لليمن من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والتنموية، التي استهدفت 26 ألف صياد يعولون 182 ألف فرد من سكان المنطقة، وذلك في إطار حرصها الدائم على إعادة تطبيع الحياة لسكان الساحل.

وفي هذا الإطار قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع دفعة جديدة من أدوات ومستلزمات الصيد على 200 صياد في مدينة "يختل" التابعة لمديرية المخا بالساحل الغربي لليمن.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي أن الأدوات التي جرى توزيعها على الصيادين في "يختل" تأتي في إطار المبادرات والمساعدات والأعمال التي تنفذها دولة الإمارات، في مختلف القرى والمناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي في "عام التسامح 2019 " بهدف استكمال تطبيع الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب اليمني الشقيق.