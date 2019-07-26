انطلقت أول أمس الأربعاء، عملية استيراد الولايات المتحدة الأمريكية، التوت المغربي الطازج، بعد موافقة وزارة الزراعة، استنادا على نتائج أخيرة، حول تحليل مخاطر الآفات المترتبة عن الواردات الخارجية.
وقالت الوزارة، التي يرأسها سوني بيردو، بحسب وسائل إعلام أمريكية، إن الواردات الجديدة، القادمة من المغرب، لن تشكل أي خطرٍ أو آفاتٍ على المنتجين الأمريكيين، شرط أن يتم الالتزام بالعديد من الإجراءات الوقائية الخاصة بالصحة النباتية.
وكانت مصالح حماية النباتات الأمريكية قد أعلنت، قبل ثلاث سنوات، تعليقا مؤقتا لصادرات الحوامض المغربية بعد العثور على يرقات “الذبابة المتوسطية”، داخل شحنة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل عودة الإذن باستئناف التصدير.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تبدأ استيراد التوت المغربي.. وزارة الزراعة: لا يشكل أي خطرٍ على المنتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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