المغرب يوقع عقدا مع أمريكا لتطوير سلاحه الجوي بقيمة 242 مليار سنتيم

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن شركة “يونايتد تكنولوجيز” الأمريكية، تمكنت من الحصول على عقد مع المغرب، يهم مجال التسلح، ويتعلق أساسا بتطوير، وتجديد سلاح الجو المغربي.

وأوضحت الوزارة أن العقد، المبرم بين الجانبين، يضم، أيضا، بنودا تتعلق بالتسلح، لكنها لم تحدد تفاصيلها.

وتبلغ قيمة العقد، بحسب المصدر نفسه، حوالي 253 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 242 مليار سنتيم.

وتشير المعطيات إلى أن الصفقة تتعلق أساسا بتطوير، وتجديد محركات الطائرات من نوع “إف 15″، و”إف 16″، ويرتقب أن يمتد العقد حتى نهاية يوليوز 2024.