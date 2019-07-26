إسبانيا تعتقل مغربيا محكوم غيابيا بـ10 سنوات في قضية مخدرات

اعتقلت الشرطة الإسبانية، شخصا ينحدر من مدينة تطوان، يوم الاثنين الماضي، في “ملغا” ببلدية “ماربيا” صدرت ضده مذكرة بحث دولية عن السلطات القضائية المغربية بتهمة تتعلق بارتكاب جريمة تهريب المخدرات.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، أنه بحسب بلاغ للشرطة الإسبانية، فإن عملية إلقاء القبض على الشخص المعني جرت بشارع رامون رآيس في منطقة بويرتو بانوس، واحتجز الشخص المذكور في انتظار تسليمه للسلطات المغربية.

وبعد الرجوع إلى قواعد البيانات، وتنفيذ الإجراءات اللازمة، تحققت الشرطة الإسبانية من أن الرجل صدر ضده أمر اعتقال دولي عن السلطات المغربية بسبب جريمة تهريب مخدرات، وهي جريمة التي حُكم فيها غيابيا بعشر سنوات السجن.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الشخص المذكور جزء من شبكة إجرامية مقرها المغرب، وقُبض على العديد من أعضاء العصابة، بمن فيهم اشخاصا المحتجزون حاليا غذ كانت الشرطة المغربية اعترضت سيارة محملة بالقنب الهندي في الموقع الحدودي بين بني إنزار (الناظور) حيث كانت الشبكة ستنقلها إلى هولندا