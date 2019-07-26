القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، يوم أمس الخميس، في منتدى غاز المتوسط في القاهرة.
والتقى شتاينتس سوية مع عدد من وزراء الطاقة في المنطقة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء أن شتاينتس تملق الرئيس المصري السيسي بالقول إن "العالم بأسره يجب أن يثمن مساهمة السيسي العظيمة في استقرار مصر الأمر الضروري لاستقرار المنطقة"، على حد تعبيره.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن شتاينتس اجتمع مع نظيره المصري، طارق الملا. وناقش الطرفان خلال الاجتماع مبادرات مشتركة أخرى للتعاون مع استكمال ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر.
كما ناقش الطرفان إمكانيات مد أنابيب أخرى لضخ الغاز الطبيعي بين الطرفين، والتعاون في تصدير الغاز إلى الشرق الأقصى، والخطوات التالية للدفع بالمنتدى الإقليمي الذي أقيم بمبادرة وزيري الطاقة الإسرائيلي والمصري.
وجاء أيضا أن شتاينتس عقد لقاءات ثنائية مع وزير الطاقة اليوناني والقبرصي.
يشار إلى أنه قبل انعقاد المنتدى عقد شتاينتس مع نظيريه المصري والأميركي لقاء مشتركا، وقاموا بجولة مشتركة في منطقة الأهرامات.
كانت هذه تفاصيل خبر شتاينتس يلتقي السيسي ويناقش مبادرات للتعاون في مجال الغاز الطبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.