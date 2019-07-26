وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظم نادي الأسير الفلسطيني في محافظة نابلس وقفة إسناد ومؤازرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس، الخميس.

وطالب المشاركون بإنهاء الاعتقالات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأوضاع الصحية للأسرى تتفاقم مع مرور الوقت، وتعنت إسرائيل في تلبية مطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري.

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وأكد أن عدد الأسرى المضربين ضد الاعتقال الإداري ارتفع إلى تسعة، وذلك بعد انضمام الأسيرين منير العبد من بلدة كوبر، وإسماعيل علي من بلدة أبو ديس منذ عدة أيام.

كما يواصل كذلك سبعة أسرى إضرابهم وهم: جعفر عز الدين من محافظة جنين وهو مضرب عن الطعام منذ 40 يوما، والأسير أحمد زهران منذ 33 يوما، ومحمد أبو عكر، وحذيفة حلبية، ومصطفى الحسنات منذ 25 يوما، وحسن الزغاري منذ 17 يوما، وسلطان خلوف منذ 8 أيام.