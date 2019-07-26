قال المفكر والخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج (مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلّحة المصرية سابقاً)، إن «قطر راعية الإرهاب في كل مكان، وما الذي تم الكشف عنه في الصومال مؤخراً من خلال المكالمة الهاتفية المسرّبة، إلا حلقة من حلقات الدعم القطري للإرهاب في القارة الأفريقية والعالم بشكل عام».
وأفاد فرج، في تصريحات لـ«البيان» من القاهرة، بأنه خلال الفترة الأخيرة تم الكشف عن أدوار قطرية مشبوهة في أفريقيا، فقبل المكالمة المُسربة، تم اكتشاف دور قطري مشبوه في إثيوبيا، من خلال مساع لتخريب الاتفاق السياسي هناك، فضلاً عن الدور القطري المشبوه في ليبيا ودول أفريقية أخرى.
وأشار إلى أنه الكشف عن حلقة جديدة من حلقات الدعم القطري للإرهاب في أوروبا أيضاً، جاء بعدما تمكنت الشرطة الإيطالية من ضبط صاروخ أرض-أرض يستخدم في قطر وهو في حالة جيدة بيد جماعات متطرفة.
وتابع: «أصبحت سمعة قطر السيئة معروفة بالنسبة للجميع، فهي راعية الإرهاب في العالم كله، ضمن مثلث الشر الذي يضم كلاً من قطر وتركيا وإيران».
كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري مصري: قطر راعية الإرهاب في كل مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.