كتب كامل كامل
بكلمات لاذعة، شن الإخوانى عمرو فراج مؤسس شبكة رصد الإخوانية، هجوما حادا على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بعد التسريب الفاضح الذى سُرب وكشف حجم الفساد المالى والنصب والاستيلاء من جانب قيادات الجماعة على أموال التنظيم فى اسطنبول.
وقال "فراج" فى كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"تسجيل الدكتور أمير بسام الذي زاد الحديث عنه والذي بالمناسبة هو كلام معروف للكثيرين في اسطنبول ولم يأت بأي جديد للأسف وفضح "وساخات محمود حسين و الابياري ومحمود منير".
وأضاف،" و لكن أظن أن هناك شهادات لقيادات إخوانية موثقة...
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس رصد الإخوانية يعترف: التسريبات فضحت ’’وساخات‘‘ قياداتنا وسرقتهم للمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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