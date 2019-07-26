موجة الحر: البلدان والمدن الأوروبية التي سجلت رقماً قياسياً جديداً

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تضرب موجة من الحر الشديد مختلف أنحاء أوروبا مع درجات حرارة تفوق الأربعين، حيث سجلت عدّة بلدان ومدن درجات قياسية من الحرارة اليوم، الخميس.فرنسا
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس" أن باريس شهدت يوم الخميس أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما تلفح موجة حارة أنحاء أوروبا. وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل درجة حرارة بلغت 40.6 درجة مئوية في العاصمة حوالي الساعة 1:40 بعد الظهر. ويحطم هذا الرقم درجة الحرارة القياسية السابقة التي بلغت 40.4 درجة مئوية والتي سجلت في تموز من عام 1947. © متوفر بواسطة Euronews SA رويترز الناس تبحث عن طريقة لمحاربة الحر في نوافير تروكاديرو مقابل برج إيفل في باريس رويترزهولندا
قام موظفو البلدية برش المياه على معادن بعض الجسور في أمستردام وهارلم لتبريدهم. بينما عرضت قناة تلفزيونية محلية برنامجًا "عن بُعد" ، تبث صوراً لأرشيفات المناظر الطبيعية الثلجية، تليها لقطات عدة لمئات من الخنازير كانوا أقل حظًا، فقد ماتوا في مزرعة بسبب فشل الحرارة والتهوية. وبلغت درجات الحرارة 39 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد وهي الأعلى منذ عام 1944. © متوفر بواسطة Euronews SA رويترز نتيجة الحار الشديد تتمتع الناس في بركة مياه مقابل متحف ريكز في أمستردام رويترزبلجيكا
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن درجة الحرارة في العاصمة بروكسل بلغت اليوم، الخميس، 40.6 درجة مئوية، وهذه من أكثر أيام الحر التي شهدتها البلاد. © متوفر بواسطة Euronews SA رويترز صبي يلعب بالماء في نافورة في يوم صيف حار-بروكسل رويترز
درجة حرارة عالية ترصد لليوم الثاني على التوالي في ألمانيا، بلغت 40.9 درجة مئوية، حسب ما ذكره متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الألمانية. الألمانية. © متوفر بواسطة Euronews SA رويترز ارتفاع دراجات الحرارة في برلين-ألمانيا تجبر الناس للنزول الى المياه رويترز
بشكل عام، تم تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا على مدى العامين الماضيين. ويحذر الخبراء من أن آثار ارتفاع درجات الحرارة هو تغيير المناخ وارتفاع مستويات الكربون في الغلاف الجوي.
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