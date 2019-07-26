قائد الحرس الثوري في ايران: سحبنا ناقلة النفط البريطانية من بين 5 سفن حربية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

أعلن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الايرانية اللواء حسين سلامي ان القوة البحرية للحرس الثوري سحبت ناقلة النفط البريطانية “ستينا ايمبرو” من بين 4 بوارج اميركية ومدمرة بريطانية الى السواحل الايرانية.

وفي كلمة له امس الخميس خلال لقائه كوادر الجهاد العاملة في مجال تقديم الخدمات لمنكوبي السيول في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال اللواء سلامي، “ان اراد الاستعمار العجوز الذي كانت له حصة كبيرة في نهب ثروات الشعوب على مدى المائة عام الماضية، ان يستعرض عضلاته امامنا فان ابناء هذا الشعب في البحر قاموا بسحب سفينتهم (ناقلة النفط البريطانية) من بين 4 بوارج اميركية ومدمرة بريطانية وان ياتوا بها الى الساحل دون الاكتراث بكل نداءاتهم خلف اجهزة اللاسلكي وان يدفعوا بهيبة وهيمنة الاستعمار الى الحضيض”.