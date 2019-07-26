الرئيس البرازيلي: "هاكرز" اخترقوا هاتفي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو - أرشيف-

وذكر بولسونارو في تغريدة إنه تلقى المعلومات من وزارة العدل بالبلاد.

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق، إن هواتف بولسونارو تعرضت للاستهداف من قبل 4 أشخاص تم توقيفهم الأربعاء في ولاية ساو باولو، ولكنها لم تكشف فيما إذا كانوا نجحوا في الوصول إلى البيانات المخزنة على الهاتف.

ويواجه الهاكرز المزعومون أيضا اتهامات بالدخول على حسابات تطبيق رسائل على هاتف وزير العدل سيرجيو مورو و4 آخرين من المسؤولين الحكوميين، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وربط وزير العدل البرازيلي بين القراصنة المزعومين، ورسائل مسربة أضرت بسمعته كقاض سابق في فضيحة فساد.