ترامب يعزّي التونسيين بوفاة السبسي وينوه بـ"قيادته العظيمة"

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعزية إلى الشعب التونسي بوفاة رئيسه الباجي قايد السبسي، الذي توفي أمس الخميس عن 92 عاماً، منوّهاً بـ"قيادته العظيمة"، في حين قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه كان "صديقاً حميماً" للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ينضمّان إلى الشعب التونسي في الحداد على وفاة رئيسهم".

وأضاف البيان أنّ الرئيس الراحل "كان يدافع عن مصالح الشعب التونسي بلا كلل"، مشيراً إلى أن ترامب وزوجته "ينضمّان إلى كثيرين في جميع أنحاء العالم في تذكّر قيادته العظيمة وتكريم إرثه الكبير بصفته أول رئيس منتخب ديموقراطياً لتونس بعد ثورة 2011".

وختم البيت الأبيض بيانه بالقول إنّ "صلوات الرئيس والسيدة الأولى مع أسرة الرئيس قايد السبسي في هذا الوقت العصيب".

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بدوره قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنّ الرئيس الراحل كان "صديقاً حميماً وشريكاً مهمّاً للولايات المتّحدة"، مضيفاً "رئاسته كانت تتويجاً لمسيرة مهنية طويلة ومتميّزة في خدمة الدولة في تونس".

وتوفي السبسي صباح الخميس عن 92 عاماً بعيد إدخاله قسم العناية الفائقة في المستشفى العسكري في العاصمة، ليرحل بوفاته أول رئيس منتخب ديموقراطياً بالاقتراع العام وتنطلق التحضيرات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلد.