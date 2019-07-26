المغرب يواجه ضغطا مائيا هذه سياسة الحكومة لتجاوز النقص في الماء

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن المغرب يُعد من ضمن الدول التي تعاني من الضغط المائي بنسبةتتراوح ما بين 25 و75 في المائة، مشيرا إلى توجيهات ملكية بضرورة أن “يعالج المخطط الوطني للماء مختلفالإشكالات المرتبطة بالموارد المائية خلال 30 سنة المقبلة“.

العثماني تناول السياسة المائية للمملكة خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، أول أمس، مركزا على أهداف هاتهالسياسة في أفق سنة 2050. وقال إن الموارد المائية الإجمالية المتجددة للمملكة تقدر بـ 22 مليار متر مكعب فيالسنة، تشمل 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية، و4 ملايير متر مكعب من المياه الجوفية. وبسبب ذلك نهجالمغرب سياسة مائية تقوم على تعبئة الموارد المائية السطحية، عبر إقامة تجهيزات مائية لتخزين المياه خلال فتراتالوفرة، وبالتالي، تجاوز فترات الجفاف بأقل الأضرار الممكنة. وأكد العثماني أن الحكومة تعمل من أجل التوفر علىتخطيط استباقي مائي على الصعيد الوطني لضمان الأمن المائي الوطني في أفق 2050.

وتطرق العثماني إلى أبرز تدابير المخطط الوطني للماء، منها برنامج عمل في مجال تدبير الاقتصاد في الماء لبلوغاقتصاد 207 ملايين متر مكعب خلال الفترة 2019-2026، بما فيه الماء الصالح للشرب والماء الموجه للري، ورفعالمعدل الوطني لمردوديات شبكات توزيع الماء الصالح بنسبة 78 %، في أفق 2026. وفي مجال الاقتصاد في ماءالري، أكد العثماني وجود عدة برامج مهيكلة تهدف إلى تأهيل وتحديث شبكات الري لتسهيل عمليات تحويل نظمالري من الري الإنجدابي إلى الري الموضعي بوتيرة 50 ألف هكتار في السنة، وذلك من أجل الوصول إلى تجهيزحوالي 50% من المساحة الإجمالية المهيأة على الصعيد الوطني بهذه التقنية بحلول سنة 2020 و70% بحلولسنة 2030.

وبحسب رئيس الحكومة، فإن المساحة المجهزة حاليا بالسقي الموضعي بلغت حوالي 560 ألف هكتار موزعة علىجميع الجهات. إضافة إلى عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير، والتي شملت مساحة 123 ألف هكتار موزعةعلى 6 جهات. بينما الهدف هو بلوغ 940 ألف هكتار في أفق 2026، أي ما يعادل اقتصاد 2,5 مليار متر مكعبسنويا.

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وفيما يخص تنمية العرض المائي، تطرق العثماني إلى سياسة إنجاز السدود، حيث يتوفر المغرب على 145 سداكبيرا بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـ 18.6 مليار متر مكعب، و125 سدا صغيرا، فيما يوجد 14 سدا كبيرا بسعةتخزينية إجمالية تبلغ 2,72 مليار متر مكعب، و30 سدا صغيرا بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 21,85 مليارمتر مكعب، في طور الإنجاز. وكانت الحكومة قد قررت إنجاز 3 سدود كبرى سنويا، ومواصلة إنجاز السدودالصغرى، وفي هذا السياق، تم جرد 900 موقع سد صغير وتلي قصد الإنجاز.

من جهة أخرى، أوضح العثماني أن الحكومة قامت بإعداد البرنامج الأولي للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقيللفترة الممتدة بين 2019 و2026، مؤكدا أنه تم إنجاز جرد شامل للخصاص في التزويد بالماء الصالح للشرب،بهدف تقييم وضعية العجز في التزويد بالماء الصالح للشرب في المدن والمراكز والدواوير، وتحديد الحاجياتالمستقبلية بهدف ضمان تزويد كافة مناطق المملكة بالماء الصالح للشرب، في أفق 2026.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للتدابير التي سطرها البرنامج 118 مليار درهم، خصص منها ما يناهز 26,7 مليار درهملإنشاء السدود، وذلك بهدف تعزيز الرصيد الوطني من السدود بإنجاز 20 سدا كبيرا موزعة على جل التراب الوطنيبسعة 5,38 مليار متر، مما سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تُقارب 25,3 مليار متر مكعب.