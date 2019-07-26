شاطئ العرائش يلفظ جثة قاصر قضى نحبه غرقا

لفظت أمواج شاطئ العرائش، أول أمس الأربعاء، جثة شاب، بعدما قضى نحبه غرقا، مطلع الأسبوع الجاري.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ إلى أن الشاب يبلغ من العمر 17 سنة، واختفى عن الأنظار، عند دخوله للسباحة، قبل أن تلفظه أمواج البحر جثة هامدة.
وانتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة الضحية، ونقتلها إلى مستودع الأموات في مستشفى للامريم بالعرائش، فيما باشرت العناصر الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة.
وسجلت مدن الشمال، في الأسبوعين الأخيرين، حوالي 11 ضحية، لقوا حتفهم غرقا.
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