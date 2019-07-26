مسؤول أميركي: إيران تجري تجربة صاروخية للمدى المتوسط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعى مسؤول أميركي كبير، فجر اليوم الجمعة، أن إيران أجرت تجربة صاروخية، وأطلقت صاروخا من طراز "شهاب 3" إلى مسافة وصلت إلى 1000 كيلومتر.
وفي مقابلة مع "فوكس نيوز" قال المسؤول الأميركي إن التجربة أجريت قرب طهران، مضيفا أنها تأتي في إطار الجهود الإيرانية لتطوير مستوى دقة ومدى صواريخها.
تأتي تصريحات المسؤول الأميركي مقابل ردود سابقة للإدارة الأميركية، التي لم تنف ولم تؤكد صحة التقارير عن التجربة الصاروخية.
كما تأتي هذه التجربة الصاروخية المدعاة على خلفية التوتر القائم في الخليج العربي في الشهر الأخير، حيث أسقطت إيران طائرة مسيرة أميركية اقتربت من أجوائها، وفي المقابل، أسقطت الولايات المتحدة طائرتين مسيرتين اقتربتا من السفن الأميركية في مياه الخليج، الأمر الذي نفته إيران.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تحاول الوصول إلى مسار حوار مع إيران، حيث صرح وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، أنه على استعداد لزيارة طهران إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وقال إنه "إذا كانت هناك ضرورة، فإنه على استعداد لمخاطبة الشعب الإيراني من طهران إذا لزم الأمر.
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