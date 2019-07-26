جسر الزرقاء: إصابة شابة وشاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب وشابة بجروح متفاوتة في قرية جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان وقدمت العلاج الأولي لشابة تبلغ من العمر نحو 16 عاما ووصفت إصابتها بالمتوسطة، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 25 عاما إصابته طفيفة، وقد نقلا لاستكمال العلاج في مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبه بهم ولم تكشف خلفية الجريمة.

هذا وشهدت بعض البلدات العربية في البلاد جرائم إطلاق نار، أسفرت عن عدة إصابات، الليلة الماضية.