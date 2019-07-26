حالة الطقس: حاّر اليوم وضمن المعدلات السنوية غدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، حارا، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 34 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 36 – 22، صفد 31 – 20، طبرية 38 – 23، الناصرة 33 – 21، حيفا 32 – 25، يافا 31 – 23، القدس المحتلة 31 – 20، عسقلان 30 – 23، عين جدي (البحر الميت) 40 – 30 بئر السبع 35 – 21، أم رشرش (إيلات) 42 – 28.

ويتوقع أن تكون الرياح في البحر المتوسط جنوبية غربية حتى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كيلومترا في الساعة.

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أما البحر فيتوقع أن يكون مائجا، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 60 إلى 120 سنتمترا.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف وملموس في درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا حتى صافيا.

أما الأحد فمن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية، قبل أن ترتفع مجددا الإثنين، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.