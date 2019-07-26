فرنسا تندد بـ"التدهور السريع" للوضع الإنساني في فنزويلا

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/7/26 08:47 ص بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الفرنسي خلال لقاء الرئيس التشيلي - رويترز
ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان، الجمعة، بـ"التدهور السريع جدا للوضع الإنساني" بفنزويلا، وأكد مجددا دعم فرنسا زعيم المعارضة خوان جوايدو، بمستهل جولة له في أمريكا الجنوبية.
وقبل 6 أشهر اعترفت فرنسا مع أكثر من 50 دولة أخرى بجوايدو "رئيسا مؤقتا لفنزويلا"، بهدف التعجيل برحيل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة.
وخلال اليوم الأول لزيارته لتشيلي التقى وزير الخارجية الفرنسي الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا للبحث في تفاصيل مشاركة الأخير بقمة مجموعة السبع التي تعقد في أغسطس/آب بفرنسا.
وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في سانتياجو "تطرقنا إلى الأزمة بفنزويلا، وعبرنا عن قلقنا العميق إزاء التدهور السريع جدا للوضع الإنساني والانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام مادورو".
وهنأ لو دريان مجموعة ليما التي دعت الثلاثاء الماضي المجتمع الدولي إلى بذل "جهد كبير" باتجاه إجراء انتخابات بفنزويلا.
وأضاف "فرنسا تدعم جهود النرويج حتى تتمكن المحادثات بين طرفَي (الأزمة الفنزويلية) من تمهيد الطريق لانتقال سلمي وتفاوضي من أجل إجراء انتخابات رئاسية حرة".
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